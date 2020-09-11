الجهاد الإسلامي: تطبيع البحرين مع إسرائيل "سقوط سياسي جديد"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365



اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الجمعة، تطبيع علاقات البحرين مع إسرائيل "سقوطا سياسيا جديدا".

وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب، للأناضول: "هذا الاتفاق هو سقوط سياسي جديد ومتوقع بعد أن باتت الجامعة العربية راعية للخروج عن الإجماع العربي".

وأضاف أن الاتفاق "إعلان يعكس الوصاية الأمريكية على البحرين التي يتصرف ملكها وحكومتها بتعليمات وأوامر أمريكية".

Advertisements

والأربعاء، كشف السفير الفلسطيني المناوب لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، للأناضول، عن إسقاط مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، دون تسمية الدول الرافضة.

وفي وقت سابق الجمعة، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين.

واتفاق البحرين يأتي بعد نحو شهر على اتفاق مماثل توصلت إليه الإمارات وإسرائيل، في 13 أغسطس/ آب الماضي، لكنه قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي.

وبعد إعلان ترامب، ستكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات (2020).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.