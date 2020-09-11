ترامب يعلن توصل البحرين وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات

واشنطن / الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، توصل إسرائيل والبحرين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ"التاريخي"، وذلك بعد أسابيع من اتفاق مماثل أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر، إن هذا "إنجاز تاريخي جديد.. دولة عربية ثانية تبرم سلاما مع إسرائيل في 30 يوما".

وجاء في بيان مشترك بين الولايات المتحدة والبحرين وإسرائيل، نشره ترامب عبر توتير، إنه "تم الاتفاق على علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

Advertisements

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن الرئيس الأمريكي وملك البحرين حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

وبعد إعلان ترامب، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات (2020).

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.