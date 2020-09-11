تشاووش أوغلو يثمن الجهود المغربية في ليبيا

أنقرة / الخليج 365

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، عن تقديره للجهود المغربية في الشأن الليبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه تشاووش أوغلو، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وفق معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مصادر دبلوماسية مطلعة.

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية التركي، أعرب لنظيره المغربي عن تقديره للجهود التي تبذلها الرباط بخصوص ليبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.