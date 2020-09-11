هيئة موريتانية: رفض الجامعة العربية إدانة التطبيع "صادم"

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

عبرت هيئة "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" الموريتانية، عن صدمتها، من رفض الجامعة العربية، لمشروع قرار فلسطيني بإدانة التطبيع مع إسرائيل، وقالت إن هذا الموقف "يعبر عن هوة سحيقة بين الشعوب العربية والأنظمة الحاكمة".

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة (غير حكومية)، الجمعة، تعليقا على إسقاط الجامعة، الأربعاء، مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع لوزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

واعتبر البيان أن "موقف وزراء الخارجية، في الجامعة العربية، الرافض لمشروع القرار الفلسطيني بإدانة خطوات التطبيع، صادم ويعبر عن مدى الهوة السحيقة بين الشعوب العربية والأنظمة، التي لا تعكس بمواقفها إرادة هذه الأمة".

وأضاف أن "هذا الرفض يبرهن على الغطرسة الصهيو-أمريكية، التي تسعى لتحريك وتيرة خطوات التطبيع المتسارع، التي قادتها الإمارات وأقرتها بعض الدول العربية، التي تنازلت عن سيادة قرارها في هذا النطاق".

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وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

ومساء اليوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل البحرين أيضًا لاتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

وشددت الهيئة، على أن "قضية فلسطين لا تقبل التنازل"، ودعت كافة القوى الحية في العالم العربي، إلى "رفع الصوت ضد مختلف أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلى التنديد بهذه الخطوة الصادمة".

و"الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" هيئة غير حكومية، تعني بإقامة المهرجانات والأنشطة الداعمة للقضية الفلسطينية، وسبق أن شاركت في عدد من قوافل كسر الحصار عن غزة.

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