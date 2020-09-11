وفاة لاعب عراقي بفيروس كورونا

وتدهورت الحالة الصحية لشاكر، ليلة أمس، وأصبح في حالة حرجة قبل أن يتوفى قبل قليل في أحد مستشفيات أربيل، بحسب ما ذكرت وكالة "السومرية" العراقية.

© REUTERS / Ari Jalal

شاكر كان قد أصيب بالفيروس في العاشر من آب/أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية بين فترة وأخرى خلال الحجر الصحي.

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يذكر أن فيروس كورونا تسبب بوفاة عدد من الشخصيات الرياضية العراقية، أبرزها أحمد راضي وعلي هادي.

وودع أخيرا الفنانون العراقيون زميلهم الكبير، والقدير، مناف طالب، الذي توفي عن عمر ناهز الـ80 عاماً، يوم 26 حزيران/يونيو الماضي، إثر مضاعفات إصابته فيروس كورونا، في نفس المستشفى الذي ودع اللاعب الدولي الأسطورة أحمد راضي الذي رحل بسبب الفيروس أيضا بذات الشهر المذكور.

كما فجع المواطنون العراقيون بوفاة الفنان مناف طالب من مواليد 1940، بالتزامن مع الحزن الشديد على وفاة اللاعب الدولي أسطورة كرة القدم العربية، النجم العراقي، أحمد راضي، الذي توفي يوم 21 يونيو/حزيران الماضي، في مستشفى النعمان إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد 10 أيام على وفاة زميله وصديقه المدرب علي هادي الذي راح ضحية الجائحة أيضا.