بعد اتفاق السلام مع إسرائيل... السيسي يتصل هاتفيا بملك البحرين

وهنأ السيسي، وفقا لما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية، ملك البحرين، "على خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الشقيقة البحرين".

ووصف السيسي في مكالمته بأن تلك الخطوة "ستفتح أفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية".

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "إن الشيخ حمد بن عيسى، أعرب خلال المكالمة الهاتفية عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس السيسي".

وثمن ملك البحرين جهود الرئيس المصري، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، امتدادا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وكان السيسي قد أصدر بيانا قال فيه إنه تابع "باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين و إسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".

وتابع الرئيس المصري، قائلا: "أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق التسوية العادلة و الدائمة للقضية الفلسطينية".

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وأكمل السيسي بدوره: "أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان.

كما أشاد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لشجاعته في 13 أغسطس/آب 2020، في الإعلان عن قيام علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).