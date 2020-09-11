شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يؤكد لحمدوك دعم المملكة للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعم ووقوف المملكة المستمر بجانب السودان، مشيرا إلى عزم السعودية مواصلة عمليات إيصال المساعدات عبر جسر جوي يحمل المواد الغذائية والأدوية ومعينات أخرى متنوعة.



وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اطمأن خلاله على الأوضاع بالسودان في أعقاب كارثة الفيضانات التي يواجهها السودان.



كما أكد وزير الخارجية السعودي متابعة بلاده لمخرجات مؤتمر "أصدقاء السودان" الأخير الذي استضافته الرياض قبل أسابيع، واختتم بـ "إعلان الرياض" الذي حث الحركات المسلحة على استكمال عمليات التفاوض والحوار ليكون السلام شاملاً، كما أوضح أن بلاده تدعم انخراط الجميع في المرحلة الثانية من عملية السلام.



من جانبه، عبّر رئيس الوزراء السوداني عن شكره وتقديره للملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للحكومة الانتقالية في ظل التحديات التي تجابه عملية الانتقال السياسي، وأكد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.