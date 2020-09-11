شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية تسجل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 22 ألفا و983 حالة.
وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 229 حالة.
وأوضحت أن عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و270 فحصا شمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
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