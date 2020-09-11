شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين: التطبيع مع إسرائيل يؤكد أن السلام أفضل طريق للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل الحمر المستشار السياسي لملك البحرين إن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل يؤكد على أن السلام العادل والشامل هو الطريق الأفضل لضمان الحقوق الفلسطينية.

وأصبحت البحرين في وقت سابق الجمعة ثاني بلد خليجي بعد الإمارات يبرم اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكا قد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

ونشر ترامب تلك الأنباء على تويتر بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

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وقال الزعماء الثلاثة في بيان مشترك إنهم اتفقوا على "إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وقال البيان المشترك "هذه انفراجة تاريخية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. فتح حوار وعلاقات مباشرة بين هذين المجتمعين الحيويين والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يواصل التحول الإيجابي في الشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة".

وذكر البيان أن البحرين قبلت دعوة ترامب للانضمام إلى إسرائيل والإمارات في مراسم توقيع الاتفاق بينهما يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

وأضاف أن نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني سيوقعان "إعلان سلام تاريخيا" خلال المراسم.

وقال البيان المشترك إن الطرفين "سيواصلان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني...".