شكرا لقرائتكم خبر عن "البحرين" تتصدر تويتر بعد التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بالتوصل لاتفاق وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل، حيث تصدر هاشتاج "البحرين" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات.



البحرين تتصدر تويتر

يشار أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال اليوم الجمعة، إن مملكة البحرين انضمت إلى الإمارات فى إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل فى خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر فى الشرق الأوسط.

ونشر ترامب تلك الأنباء على "تويتر"، بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وقال الزعماء الثلاثة فى بيان مشترك إنهم اتفقوا على "إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

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وقال البيان المشترك: "هذه انفراجه تاريخية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. فتح حوار وعلاقات مباشرة بين هذين المجتمعين الحيويين والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يواصل التحول الإيجابي في الشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة".

وذكر البيان أن البحرين قبلت دعوة ترامب للانضمام إلى إسرائيل والإمارات في مراسم توقيع الاتفاق بينهما يوم الثلاثاء في البيت الأبيض وأضاف أن نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني سيوقعان "إعلان سلام تاريخيا" خلال المراسم.

وقال البيان المشترك إن الطرفين "سيواصلان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطينى".