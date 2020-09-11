شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب تعليقا على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل: الشرق الأوسط سيصبح أكثر أمنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الشرق الأوسط كان فى فوضى عارمة والآن نعيد بناء الثقة مع شركائنا، موضحًا أن الشرق الأوسط يتغير والتوصل لاتفاقات سلام إنجاز تاريخى.
وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفى، أن الشرق الأوسط سيصبح أكثر أمنا واستقرار وازدهارا، موضحا أن دول كثيرة في العالم العربي ترغب في الدخول في مبادرات السلام.
وذكر الرئيس الأمريكى، أن الفلسطينيين سيقبلون أمورا هى الأفضل لهم فى النهاية.
وكانت صحيفة الأيام البحرينية أعلنت عن التوصل لاتفاق سلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل.
ووفق الصحيفة البحرينية، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن البحرين انضمت إلى الإمارات فى إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فى خطوة جيدة تهدف إلى تهدئة التوتر فى الشرق الأوسط.
ونشر ترامب تلك الأنباء على "تويتر" بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.
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