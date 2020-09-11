مبعوث أمريكا الخاص بإيران السابق: اتفاقيات السلام بداية نهاية الصراع العربى الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال براين هوك المبعوث الأمريكى الخاص بإيران السابق، إن اتفاقيات السلام بداية نهاية الصراع العربى الإسرائيلى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.
وأشار براين هوك، إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وضع الأساس لتحقيق إنجازات أكبر فى الشرق الأوسط.
وكانت صحيفة الأيام البحرينية أعلنت عن التوصل لاتفاق سلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل.
ووفق الصحيفة البحرينية، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن البحرين انضمت إلى الإمارات فى إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فى خطوة جيدة تهدف إلى تهدئة التوتر فى الشرق الأوسط.
ونشر ترامب تلك الأنباء على "تويتر" بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.
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