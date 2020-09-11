شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: القبض على قائد سيارة اعترض طريق مركبة بالطائف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور من إلقاء القبض على سائق سيارة نصف نقل اعترض مركبة على إحدى الطرق الرئيسية بمحافظة الطائف.

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وأكدت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم القبض على قائد المركبة من قبل مرور محافظة الطائف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان مقطع فيديو متداول يظهر قيام قائد سيارة نصف نقل باعتراض طريق مركبة ومنعها من المرور في إحدى الطرق الرئيسية بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.