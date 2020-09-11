البحرين... الملك يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل وفق حل الدولتين

وأشاد حمد بن عيسى آل خليفة بالدور الأمريكي المحوري لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وفقا لتغريدات عاجلة نقلتها قناة "العربية" عبر حسابها على موقع "تويتر".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، واتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وجاء في البيان الثلاثي المشترك: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة سوف يستمر في التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".