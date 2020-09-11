إسماعيل هنية: اليمن يشكل إحدى القواعد الصلبة للدفاع عن فلسطين

وقال هنية عبر تصريحات لموقع "المسيرة " التابعة لجماعة "أنصار الله": "نتمنى الاستقرار لليمن كي يأخذ دوره الكامل في المنطقة وبناء المعادلات في المنطقة والإقليم ودعم فلسطين"، مضيفا أنه "تسعدنا جدا مشاهد المسيرات الكبرى التي يخرج بها عشرات آلاف اليمنيين الهاتفين للقدس والمقاومة الفلسطينية".
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وأشار إلى أن "التطبيع لن يحقق أهداف العدو الإسرائيلي بجلب الشعوب العربية إلى مربع التطبيع رغم ما تقوم به أنظمة الدول العربية المطبعة".
وأردف أن "التطبيع خدمة مجانية لأجندة محصورة، ولا مستقبل له في منطقتنا، واتفاق الإمارات مع العدو الصهيوني خطأ كبير ينطوي في إطار تطبيق صفقة القرن".
وقال إن من أوقف الضم في الضفة الغربية هو الشعب الفلسطيني لا التطبيع الإماراتي مع العدو.
واستطرد: "كتائب القسام وكل فصائل المقاومة قالت إن تنفيذ الضم إعلان حرب، وفي ليلة إعلان الضم في 1 يوليو أجرينا تجارب على صواريخ متطورة تطلق لأول مرة وكانت رسالة واضحة للعدو"، مشيرا إلى أنه لم يتم الاكتفاء بالمهرجانات لمواجهة الضم، بل سيتم الدفاع عن القدس والأرض بالبارود والنار.
وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني لن يغفر خطأ التطبيع مع العدو الإسرائيلي من أي بلد كان.
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