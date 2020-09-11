شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل يسهم فى استقرار وازدهار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار ملك البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، إن اتفاق السلام مع إسرائيل يسهم في أمن واستقرار وازدهار المنطقة، مشيرا إلى أن اتفاق السلام يرسل رسالة إيجابية للشعب الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف خالد بن أحمد أن السلام الطريق الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة، مؤكدا أن البحرين تضع نهج الانفتاح والتعايش أولوية لسياستها الخارجية.

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وكانت صحيفة الأيام البحرينية أعلنت عن التوصل لاتفاق سلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل.

ووفق الصحيفة البحرينية، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن البحرين انضمت إلى الإمارات فى إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فى خطوة جيدة تهدف إلى تهدئة التوتر فى الشرق الأوسط.

ونشر ترامب تلك الأنباء على "تويتر" بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.