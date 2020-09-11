شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل سيتزامن مع توقيع الاتفاق مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن التوقيع على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل سيتزامن مع التوقيع على الاتفاق مع الإمارات. وقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين دعوة ترامب لحضور التوقيع على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن موافقة البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام.

كان قد تلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما نشرت صحيفة الأيام البحرينية.

وأكد جلالة الملك خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيداً جلالته بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي.

وخلال المكالمة وجّه الرئيس الأمريكي الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام التي ستقام في البيت الأبيض بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري.