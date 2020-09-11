شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل وفق حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البحرين، أن الملك أكد ضرورة التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل وفق حل الدولتين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكانت صحيفة الأيام البحرينية أعلنت عن التوصل لاتفاق سلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل.

ووفق الصحيفة البحرينية، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن البحرين انضمت إلى الإمارات فى إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فى خطوة جيدة تهدف إلى تهدئة التوتر فى الشرق الأوسط.

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ونشر ترامب تلك الأنباء على "تويت"ر بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.