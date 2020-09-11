شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يبحث هاتفيا مع ترامب ونتنياهو مراسم توقيع اتفاق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما نشرت صحيفة الأيام البحرينية.

وأكد جلالة الملك خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي.

وخلال المكالمة وجّه الرئيس الأمريكي الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام التي ستقام في البيت الأبيض بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري.