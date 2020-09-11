شكرا لقرائتكم خبر عن الأيام البحرينية تعلن التوصل لاتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل.. وترامب: خطوة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت صحيفة الأيام البحرينية عن التوصل لاتفاق سلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل.

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ووفق الصحيفة البحرينية، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن البحرين انضمت إلى الإمارات فى إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فى خطوة جيدة تهدف إلى تهدئة التوتر فى الشرق الأوسط.

ونشر ترامب تلك الأنباء على "تويت"ر بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.