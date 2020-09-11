شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 206 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، منها 197 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2945.
وتوزعت الحالات الجديدة حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 197 حالة محليّة منها 136 حالة في محافظة العاصمة عمّان (60 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و76 حالة تحت الاستقصاء)، و33 حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و9 حالات في محافظة الكرك، مخالطة لمصابين سابقين، و9 حالات في محافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين، و7 حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و3 حالات في محافظة مأدبا، مخالطة لمصابين سابقين.
كما سجلت 9 حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
وأشار الموجز إلى تسجيل 103 حالات شفاء توزعت كما يلي: 13 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و90 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.
ولفت إلى إجراء 18007 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 959025 فحصاً.
ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة بشكل غير مسبوق، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".
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