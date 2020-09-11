الأردن يسجل 206 إصابات بكورونا في أعلى معدل يومي

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

سجل الأردن، الجمعة، أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا، بواقع 206 حالات.

وأفادت وزارة الصحة، بتسجيل 206 إصابات بالفيروس، فضلا عن 103 حالات تعاف.

وذكرت الوزارة في بيان، أن معدل الإصابات الجديد يعد الأعلى على أساس يومي، منذ تفشي كورونا بالبلاد.

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يذكر أن أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا سجلها الأردن بلغت 103، في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المصابين بلغ 2.945، منهم 20 متوفيا، و2.107 متعافين.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 28 مليونا و488 ألفا، توفي منهم أكثر من 916 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و461 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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