واشنطن تشيد بنتائج الحوار الليبي في المغرب

طرابلس / الخليج 365

أشادت الولايات المتحدة، الجمعة، بالتقدم الذي أحرزته جلسات الحوار الليبي، التي استضافها المغرب، مهنئة المشاركين فيها.

وهنأت السفارة الأمريكية بطرابلس، في تغريدتين عبر حسابها على تويتر: "المشاركين في مناقشات بوزنيقة، على التقدم المحرز حتى الآن في مناقشاتهم، وعلى آفاق عقد اجتماع متابعة في المغرب، في وقت لاحق من هذا الشهر".

والخميس، اختتمت جلسات الحوار الليبي، في مدينة بوزنيقة المغربية (شمال)، بحضور أعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس نواب طبرق (شرق)، باتفاق على المعايير والآليات، المتعلقة بتولي المناصب السيادية، في المؤسسات الرقابية الليبية.

وهذه المرة الأولى، التي يلتقي فيها ممثلون عن المجلسين، منذ هجوم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس في أبريل/ نيسان 2019.

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وأضافت السفارة، أنه "إلى جانب المحادثات التي يسّرتها الأمم المتحدة في مونترو (سويسرا) مطلع هذا الأسبوع، نشهد انعقاد عدد من المشاورات المثمرة بين الجهات الليبية الرئيسية".

وعقدت مشاورات مونترو، بين عدد من الشخصيات الليبية، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، برعاية مركز الحوار الإنساني، وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واعتبرت السفارة الأمريكية، أن تلك المحادثات تعكس "الرغبة العميقة لمعظم الليبيين، في إنهاء الصراع، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا".

وتأتي المحادثات، عقب إعلان وقف إطلاق النار المتزامن في 21 أغسطس/ آب الماضي، الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.

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