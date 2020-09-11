اليمن.. 28 نائبا يطالبون أركان الدولة بالعودة إلى البلاد

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365

طالب 28 نائبا يمنيا، الجمعة، الرئيس عبد ربه منصور هادي، والبرلمان والحكومة بالعودة إلى البلاد، وممارسة مهامهم منها.

جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى هادي، ونائبه علي محسن صالح، ورئيسي البرلمان سلطان البركاني، والحكومة معين عبد الملك.

وقال النواب في الرسالة: "تعلمون جميعا ما وصل إليه حال البلاد، في ظل عبث المليشيات الحوثية الإجرامية، وعدم تواجد رئاسة الجمهورية، والبرلمان، والحكومة فيها".

وطالبوا "الرئاسات الثلاث بالعودة إلى أي جزء من اليمن، وأداء واجباتهم تجاه الوطن والمواطنين، من داخل أراضي الجمهورية اليمنية".

ومنذ اندلاع الحرب عام 2015، يقيم الرئيس اليمني ومعظم مسؤولي الحكومة بالعاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي تسبب بانتقادات مستمرة من مكونات سياسية، وناشطين داخل البلاد.

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كما طالب النواب في الرسالة، الحكومة اليمنية "بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة (غرب)، والعمل على استكمال تحرير باقي محافظات البلاد من مليشيا الحوثي".

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق في العاصمة السويدية برعاية أممية، يقضي بوقف إطلاق النار بالحديدة.

كما قضى الاتفاق، بانسحاب القوات العسكرية للطرفين من المحافظة، وإبقائها تحت إشراف قوى محلية لتكون ممرا آمنا للمساعدات الإنسانية.

ومنذ أسابيع تشهد محافظات يمنية عدة تصعيدا بين الجيش والحوثيين، خاصة محافظة مأرب الغنية بالغاز، والتي تعد معقلا رئيسا للحكومة شمالي البلاد.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

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