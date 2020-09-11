سوريا.. أهالي إدلب ينظمون تظاهرة تضامنية مع الجيش التركي

إدلب (سوريا) / أحمد قره أحمد/ الخليج 365

خرج أهالي مدينة إدلب السورية، الجمعة، في مظاهرة حاشدة تضامنا مع الجيش التركي ضد الهجمات الإرهابية التي تعرض لها مؤخرا.

وتجمع المتظاهرون بالمئات في مركز مدينة إدلب (شمال)؛ ورددوا هتافات مؤيدة لتركيا.

كما رفعوا صور شهيد الجيش التركي العريف سردار أصلان، ولافتات كتب عليها عبارات من قبيل "ستبقى في قلوبنا يا سردار" و"الشعب السوري والتركي واحد".



Advertisements

وأفاد عبد الحميد نكوح، أحد المتظاهرين، لمراسل الخليج 365، أن التنظيمات الإرهابية تحاول زرع الفتنة بين الشعبين التركي والسوري، مشددا على أهمية وعي المواطنين وحذرهم تجاه هذه الهجمات.



ولفت نكوح إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استشهد فيه "أصلان" وقع في قرية "معترم" على طريق "M4" الاستراتيجي.



وكان أصلان قد استُشهد بطلق ناري في هجوم إرهابي جنوبي محافظة إدلب في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.