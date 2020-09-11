سوريا.. "ي ب ك" الإرهابية تقتل مدنيا تحت التعذيب

الرقة (سوريا) / أشرف موسى / الخليج 365

قتل مواطن سوري تحت التعذيب على يد منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، بعد اعتقاله قبل 10 أيام، من مكان إقامته في مدينة الرقة، شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، الجمعة، بأن القتيل يدعى باسم عبد الوهاب محيسن، ويبلغ من العمر 34 عاما، وهو مصاب بمرض في القلب، واعتقل بسبب انتقاده المنظمة.

وأكدت المصادر أن محيسن، الذي تزوج العام الماضي، قتل تحت التعذيب خلال فترة اعتقاله، حيث تم تسليم جثمانه إلى عائلته، الخميس.

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وأظهرت صور شاركتها مواقع وصفحات محلية على منصات التواصل، جثمان محيسن بعد تسليمه لعائلته وقد ظهرت عليه آثار التعذيب.

كانت المنظمة قتلت في يوليو/ تموز الماضي، شابين تحت التعذيب يبلغان 20 و26 عاما.

وسيطرت "ي ب ك - بي كا كا" على مدينة الرقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.