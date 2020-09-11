بغداد: توجد فرصة تاريخية لحل المسائل العالقة مع أربيل

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة، وجود فرصة تاريخية لحل المسائل العالقة بين بغداد وإقليم كردستان (شمال)، وفقا لدستور البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة العراقية، إثر لقاء صالح برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمحافظة السليمانية التابعة للإقليم، عقب اختتام زيارته لأربيل.

وذكر البيان، أن "صالح التقى بالكاظمي في السليمانية، حيث بحثا القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلاً عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية".

وأردف: "هناك فرصة تاريخية لحل المسائل العالقة بين المركز (الحكومة الاتحادية) والإقليم، وتأمين رواتب المواطنين حسب الدستور".

وتابع: "الحاجة ماسة إلى تسوية قانونية وعادلة تستند على ضمان وصول أموال الموازنة الاتحادية وموارد الإقليم إلى مستحقيها".

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وأثنى الرئيس صالح على "جهود رئيس الوزراء الكاظمي وفريقه الحكومي الساعية إلى الإصلاح".

واستطرد: "سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين بكل محافظات البلاد، وتعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتثبيت هيبة الدولة، وإعلاء كلمة القانون فوق الجميع".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أوقفت حكومة تصريف الأعمال العراقية، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية، البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم أربيل نفطها لبغداد.

وكانت بغداد وأربيل قد وقعتا نهاية 2019، اتفاقا يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية بداية من 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، مقابل تفاهمات بينها دفع الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن الإقليم لم يسلم نفطه حتى الآن، لذلك ترفض أداء رواتب موظفيه.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط يومي 4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام المنظمة عن مارس/ آذار الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.