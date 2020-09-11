إسرائيل قد تضطر إلى تأجيل استقبال وفد الإمارات... ماذا حدث

وقال مصدر مطّلع على خطط الزيارة إن من المتوقع قيام مبعوثين إماراتيين بزيارة لإسرائيل ردا على زيارة لأبوظبي قام بها مبعوثون إسرائيليون وأمريكيون كبار الأسبوع الماضي. وأكد مسؤولون إسرائيليون وجود مثل هذه الخطة لكن الإمارات لم تؤكدها.

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وبعد زيادة إصابات كورونا في إسرائيل، وافق فريق العمل التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس على إغلاق متجدد على مستوى البلاد. ومن المتوقع أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بعد تصويت مجلس الوزراء يوم الأحد، ويغطي فترة الأعياد اليهودية الرئيسية التي تمتد من 18 سبتمبر/ أيلول إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال وزير العلوم الإسرائيلي إزهار شاي، الذي شارك أحد كبار مساعديه في رحلة أبوظبي في 31 أغسطس/آب، لإذاعة تل أبيب 102 إف.إم "على ما يبدو، ستتأجل (زيارة الوفد الإماراتي) أو يتم اللجوء إلى صيغة خاصة".

وأضاف: "أعتقد أنهم سيقدرون أيضا حقيقة أننا نحمي صحة المواطنين، وإذا اضطررنا إلى تأجيل زيارة الوفد، فسوف يتفهمون هذا ويقبلونه".

وسيوقع نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اتفاق التطبيع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وقال مساعدون إن نتنياهو وعائلته سيسافرون إلى واشنطن على متن طائرة خاصة في إجراء صحي احترازي، فيما يسافر باقي الوفد الإسرائيلي على طائرة ركاب مستأجرة.

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وأعلنت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، 146542 إصابة بفيروس كورونا و1077 وفاة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس 10 سبتمبر/أيلول، إن دولة أخرى قد تنضم قريبا إلى اتفاق الإمارات وإسرائيل.

وتابع ترامب في مؤتمر صحفي أقامه في البيت الأبيض: "قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق قد تنضم دولة أخرى للاتفاق بين إسرائيل والإمارات".

ومن المقرر أن يستضيف ترامب مراسم توقيع الاتفاق يوم 15 سبتمبر/أيلول، والتي ستشمل وفدين من إسرائيل والإمارات.

ويشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية قد أوضحت أن الجانب الأمريكي ومعه الإسرائيلي يريد توقيع اتفاق السلام مع الإمارات بالتزامن مع الاحتفال بأعياد رأس السنة العبرية، والتي توافق الأسبوع المقبل.