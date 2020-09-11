وخلال اللقاء الذي تم في قصر قرطاج، جرى التطرق إلى الأوضاع العامة في البلاد وخاصة الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد إضافة إلى الأضرار التي ألحقتها الأمطار العزيرة ببعض البيوت والتي تسببت بمقتل شخصين.
ووفقا لموقع رئاسة الجمهورية التونسية، تم التطرق خلال الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بعودة المدارس وما تقتضيه من مصاريف إضافية في ظل الصغوبات المالية على الصعيد المحلي والعالمي.
من جهة أخرى تناول اللقاء آليات عمل الحكومة مع التركيز على الوضع الأمني في البلاد، وجدد الرئيس سعيد على غرار اللقاءات السابقة، إصراره على مكافحة الفساد في كل المجالات وعدم التسامح مع أي كان مهما كان موقعه.
كانت هذه تفاصيل خبر أهمها الوضع الأمني... الرئيس التونسي يلتقي رئيس الحكومة الجديد لمناقشة "مشاغل التونسيين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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