وتوقعت المديرية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة السعودية، وفقا لصحيفة "عاجل".
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وأوضحت الدفاع المدني أن التوقعات تشير إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: جدة، والقنفذة والليث، وخليص، ورابغ والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء.
وطالب المتحدث الرسمي للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، المواطنين بمتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتجنب التعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... الدفاع المدني يحذر سكان مكة من الطقس السيئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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