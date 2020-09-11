شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي يستأصل ورم ليفي يزن 15 كيلوجرام من مريضة في أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس Advertisements نجح بفضل الله فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه 15 كيلو من مريضة. وقام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله،والتأكد من سلامة الجهاز البولي، وذلك دون حدوث مضاعفات تذكر – ولله الحمد -. واستغرقت العملية قرابة 3 ساعات وتكللت بالنجاح ولله الحمد، وغادرت المريضة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة – بفضل من الله-.

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