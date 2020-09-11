شكرا لقرائتكم خبر عن “المرور” يوضح 4 مخاطر ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أهابت المديرية العامة للمرور بقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق تجنبًا للأذى. Advertisements وشددت “المرور” عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر على ضرورةتجنّب مخاطر السرعة بالتقيّد بالسرعات المحددة على الطريق، مشيرة إلى 4 مخاطر ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق وهي : صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين تزداد مع السرعة الزائدة. عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ. فقدان السيطرة على المركبة. زيادة شدة الاصطدام في الحوادث.

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