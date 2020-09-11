شكرا لقرائتكم خبر عن «المنافسة»: غرامة 500 ألف ريال على شركة مواد غذائية لارتكابها هذه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للمنافسة حُكم مخالفة نظام المنافسة الصادر بحق شركة خاصة باستيراد وبيع المواد الغذائية.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الشركة قامت بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق ومنعهم من القيام بمهامهم الموكلة لهم.

Advertisements

وأضافت الهيئة أن لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قررت تغريم الشركة 500 ألف ريال بسبب مخالفتها لمواد نظام المنافسة، والتي تعطي موظفي الضبط الحق في الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، المتعلقة بالشكاوى المقدمة، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر.

ونوهت الهيئة بأن الشركة قدمت تظلم من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية بدرجة الاستئناف إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة بحقها.