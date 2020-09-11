شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة القصيم»: القبض على مواطنيْن انتحلا صفة رجلي أمن لسرقة العمالة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطنين اثنين، في العقد الخامس من عمرهما، تورطا بعدد من الجرائم، تمثلت بانتحال صفة رجلي أمن، وسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على ما معهم من أموال.
وأضاف المتحدث أنه ضبط بحوزتهما مبلغ (30000 )ريالٍ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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