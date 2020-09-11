شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 687 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة و935 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الصحة السعودية أعلنت 687 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة و935 حالة شفاء بالسعودية، وأفادت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، بتسجيل 708 إصابات جديدة بكورونا و1032 حالة شفاء و24 وفاة، حسب ما نشرته قناة "العربية" الإخبارية.
ومن جانب آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي ونأمل ألا تقع، موضحا أن الأمور في المملكة العربية السعودية بشأن فيروس كورونا تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انخفاض ونزول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وجدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق "توكلنا"، لافتا إلى أن هناك خدمات جديدة بالتطبيق.
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