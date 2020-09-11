شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا فيضانات السودان لـ106 متوفين و56 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسل العربية ارتفاع ضحايا فيضانات السودان إلى 106 وفيات، إضافة إلى 56 مصابا.

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، توالى انخفاض النيل فى معظم الأحباس، لكنها نبهت من أن محطة شندى سجلت اليوم أعلى منسوب بلغت (18.44 متر) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ 37 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية حتى يوم غد لتوالى الانخفاض فى الأيام التالية، كما نوهت إلى ان مناسيب النيل الابيض من الجبلين وحتى خزان جبل الاولياء فى اعلى مستوياتها.

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وأكدت لجنة الفيضانات، فى بيانها اليوم، الجمعة، استقرار وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد السبت، ليكون فى حدود 625 مليون متر مكعب، بجانب استقرار وارد العطبراوى فى حدود 230 مليون متر مكعب .