مستوطنون يقتحمون موقعا فى مدينة جنين بالضفة الغربية بحماية الاحتلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الجمعة، موقعا قرب بلدة "جبع" جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية، وذلك بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلى، وفى سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل، وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، وجرى علاجهم ميدانيا.

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