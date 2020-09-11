تونس.. تقليص العطل وتمديد العام الدراسي الجديد شهرا

تونس/ الخليج 365

أعلنت تونس، الجمعة، تمديد العام الدراسي الجديد لمدة شهر وتقليص العطل المدرسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير التربية التونسي فتحي سلّاوتي، بالعاصمة تونس، بشأن العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه على مدى يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول الجاري للمعلمين والطلاب على التوالي.

وقال سلّاوتي: "سيتم التمديد السنة الدراسية المرتقبة إلى أواخر يونيو/ حزيران، بدلا من أواخر مايو/آيار المقبلين".

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وأضاف أنه "سيتم تقليص مدد العطل المدرسية، لتكون ثلاثة أيام بدلا من أسبوع، منتصف الثلاثة أشهر الأولى من العام الدراسي، وخمسة أيام بدلا من أسبوعين في عطلتي نهاية الثلاثة أشهر الأولى والثانية من العام الدراسي ذاته".

وتابع: "ستكون الدراسة بنظام الأفواج، من خلال تقسيم الطلاب في الفصل المدرسي الواحد على فصلين، وسينطبق ذلك على التعليم الخاص أيضا".

وبحسب تقديرات الوزارة للعام الدراسي 2020/2021، يبلغ عدد الطلاب 2 مليون و215 ألفا، ونحو 154 ألف معلم، في 6 آلاف و115 مدرسة في البلاد.

وحتى مساء الخميس، سجلت تونس إجمالا 5 آلاف و882 إصابة بكورونا، بينها 99 وفاة، و1904 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.