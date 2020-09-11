فلسطينيون "يشيعون" الجامعة العربية بعد فشلها في إدانة التطبيع

قلقيلية/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



شيع فلسطينيون، الجمعة، تابوتا يحمل شعار جامعة الدول العربية، احتجاجا على إحباط مشروع قرار فلسطيني يدين اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.



وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات الشبان في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال)، أدوا صلاة الجنازة على تابوت يحمل شعار الجامعة العربية، وحملوه على الأكتاف في إشارة إلى "موت الجامعة".



جاء ذلك خلال مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان الإسرائيلي، تنظم في البلدة.



والأربعاء، قال مسؤولون فلسطينيون، إن جامعة الدول العربية، أحبطت مشروع قرار فلسطيني، يدين "التطبيع"، خلال اجتماع عادي على مستوى وزراء الخارجية.



في 13 أغسطس/آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.



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وقوبل الاتفاق برفض وتنديد كبير من القيادة الفلسطينية المتمسكة بمبادرة السلام العربية، لعام 2002، والتي تربط بين التطبيع، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967.



من جهته، فرق الجيش الإسرائيلي المسيرة، مستخدما الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في كفر قدوم مراد اشتيوي للأناضول، إن "أربعة فلسطينيين بينهم مصور صحفي أصيبوا بالرصاص المطاطي".



وأضاف اشتيوي أن "العشرات أصيبوا كذلك بالاختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع"، لافتا إلى أن جميع الإصابات "تم علاجها ميدانيا".



وتنظم يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أبرزها بلدة "كفر قدوم".

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