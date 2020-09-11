وعلى الفور، أعلنت شير كوهين، المتحدثة باسم نتنياهو، أن رئيس الوزراء تراجع عن السفر برفقة زوجته، سارة، بطائرة خاصة، من أجل عدم السماح لوسائل الإعلام بتحويل انتباه الرأي العام عن اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات، وربما مع الدول العربية الأخرى، أيضا.
وأكدت كوهين أن نتنياهو سينضم مع الوفد على متن طائرة أكثر اتساعا مع ترتيبات فصل صارمة للحفاظ على صحته، وهي طائرة شركة "العال"، وليس طائرة خاصة تابعة لشرطة "يسرائير".
وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الجمعة، أن نتنياهو سيسافر مع الوفد الإسرائيلي ككل، لحضور مراسم توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات، التي ستعقد في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، وذلك بعد خروج أصوات إسرائيلية داخلية اتهمت نتنياهو بالتبذير والبذخ من أموال الدولة، في الوقت الذي يعيش عدد كبير من الإسرائيليين في وضع اقتصادي صعب، خصوصا في ظل أزمة كورونا.
وأشارت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن زعيم المعارضة يائير لابيد، قد هاجم نتنياهو بعد نيته السفر إلى أمريكا على متن طائرة خاصة، بدعوى أن الشعب الإسرائيلي ليس لديه ما يأكله.
ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مراسم توقيع الاتفاق يوم 15 سبتمبر/أيلول، الموافق الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الانتقادات العلنية… نتنياهو يتراجع عن السفر بطائرة خاصة لتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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