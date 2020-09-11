شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يستمع لمطالب المتظاهرين فى السليمانية ويعدهم بمنح الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المكتب الإعلامى لرئاسة الوزراء العراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، يستمع إلى مطالب عدد من المتظاهرين والمُحتجّين فى محافظة السليمانية، حيث اطلع على المشاكل وقضايا الاحتجاجات التى يطرحها المتظاهرون، ومن بينهم عدد من الفلاحين والمزارعين المُطالبين بتسديد استحقاقاتهم المالية لقاء تسويق محاصيلهم.





وأضاف حساب المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، عبر تويتر، بأن الكاظمى وعد بأن تجرى مراجعة شاملة لكل الإجراءات الإدارية من أجل تلبية مطلب المتظاهرين ومنح الحقوق، وفقاً للعدالة والمساواة لكل أبناء العراق.

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