شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فيضان السودان توالى انخفاض مناسيب النيل فى معظم الأحباس لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، توالى انخفاض النيل فى معظم الأحباس، لكنها نبهت من أن محطة شندى سجلت اليوم أعلى منسوب بلغت (18.44 متر) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ 37 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية حتى يوم غد لتوالى الانخفاض فى الأيام التالية، كما نوهت إلى ان مناسيب النيل الابيض من الجبلين وحتى خزان جبل الاولياء فى اعلى مستوياتها.

وأكدت لجنة الفيضانات، فى بيانها اليوم، الجمعة، استقرار وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد السبت، ليكون فى حدود 625 مليون متر مكعب، بجانب استقرار وارد العطبراوى فى حدود 230 مليون متر مكعب .

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وبحسب لجنة الفيضانات، فإن محطة ود مدنى سجلت اليوم 19.85 مترا، ومن المتوقع أن تنخفض غدا إلى 19.70 مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.84 مترا، ومن المتوقع أن تنخفض غدا إلى 18.72 مترا.

كما سجلت الخرطوم اليوم 17.49 مترا ويتوقع أن تنخفض غدا بمقدار 9 سم لتسجل 17.40 مترا، وسجلت محطة شندى اليوم 18.44 مترا، ويتوقع أن تستقر غدا فى نفس الرقم، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم 15.75 مترا ويتوقع أن تنخفض غدا إلى 15.65 مترا، وسجلت دنقلا اليوم 15.26 مترا وتنخفض غدا إلى 15.19 مترا، ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر.