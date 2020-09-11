شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح طريقة سهلة للتحكم بالكمبيوتر عبر الجوال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي طريقة سهلة يمكن للمستخدمين التحكم في جهاز الكمبيوتر من خلال الهاتف الذكي.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر” أن هذه الطريقة مفيدة في الرسم والكتابة على الكمبيوتر من خلال الهاتف دون الحاجة إلى أسلاك أو انترنت.

وأبان أنه لابد من تنزيل برنامج”https://letsview.com” على جهاز الكمبيوتر وكذلك على الهاتف حيث أنه متاح على هواتف أبل والأندرويد بشكل مجاني.

Advertisements

وأكد أن البرنامج يتيح التحكم في جهاز الكمبيوتر عبر الهاتف أو العكس ، من خلال الضغط على الزر البرتقالي الموجود بالبرنامج لتحديد الخيار المراد تشغيله .

ولمعرفة الطريقة كاملة يمكنك متابعة الفيديو أدناه: