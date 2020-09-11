مصر.. الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويفقد 16 قرشا في 3 أسابيع

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وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم الجمعة، بأن سعر الدولار انخفض، ليفقد نحو 16 قرشا خلال ثلاثة أسابيع، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وخلال الأسبوع الماضي، فقد الدولار نحو 6 قروش في البنك الأهلي المصري، ليسجل، أمس الخميس، 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع مقابل 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

ونقل الموقع عن 3 مصرفيين في بنوك عاملة في مصر، أن السبب وراء انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، يعزى إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية من الصناديق العالمية على شراء أدوات الدين المصرية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة.

وتنعكس زيادة إقبال الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المصرية على زيادة الطلب لشراء العملة المحلية، وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار، ما ينعكس على ارتفاع قيمة الجنيه طبقا لنظرية العرض والطلب.

وبحسب المصرفيين، فإن السوق المصري شهد خلال شهر إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".