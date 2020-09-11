كما عادت حركة النقل في منطقة الميناء بالكامل، ولا تزال الدوريات العسكرية في وسط المدينة، ويعمل المتخصصون في الميناء نفسه.
وغادر أهالي حي الجميسي المقابل للميناء منازلهم مساء، أمس الخميس، خوفا من تكرار تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ 4 أغسطس/ آب، حيث لحقت أضرار بجميع المنازل تقريبا وقتل عشرات الأشخاص وأصيب المئات.
© REUTERS / Mohamed Azakir
وبعد أن أعلنت قيادة الدفاع المدني اللبناني الاحتواء الكامل للحريق مساءا، فتح بعضهم أبواب محلاتهم أمام الزوار.
واندلع حريق جديد في مرفأ بيروت، يوم أمس الخميس، ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.
وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن"، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له نظرا لاشتداد الحريق.
وكانت مراسلة "سبوتنيك"، قد نقلت عن مصدر بالدفاع المدني اللبناني أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحريق اندلع في مستودع داخل المنطقة الحرة بمرفأ بيروت فيه زيوت وإطارات"، مشيرة إلى أن "المواد المشتعلة غير خطرة".
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن حريق مرفأ بيوت، قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال، مشددا على ضرورة معرفة السبب في أسرع وقت ومحاسبة المسبّبين.
كانت هذه تفاصيل خبر سكان بيروت يعودون إلى منازلهم بعد حريق المرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.