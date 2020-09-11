وأكد الأصفري، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أنه "لا يوجد وحدات إيرانية أو قوات على الأرض، فقط يوجد مستشارون إيرانيون ولكن إسرائيل تتذرع بنفس الحجة والطريقة دائماً عندما تقصف أهدافاً عسكرية سورية للجيش العربي السوري سواء في محيط دمشق أو في محيط حلب والأماكن العسكرية بها".
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وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت، مساء أمس الخميس، لصواريخ معادية، استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش، في محيط مدينة "السفيرة" شرقي محافظة حلب.
وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك": "الطائرات التي يرجح أنها إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق منطقة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي عند المثلث السوري العراقي الأردني".
وأضاف المصدر: "الصواريخ حاولت استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في محيط مدينة السفيرة شرقي حلب".
وأوضح أن "أحد الصواريخ تمكن من الوصول إلى أحد مخابر مركز البحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة، مضيفا أن "الأضرار العدوان الإسرائيلي اقتصرت على الماديات".
يذكر أن إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستصعد حملتها على إيران في سوريا.
كما اعترفت أيضا بتنفيذ غارات عديدة داخل سوريا منذ بدء الحرب بها في 2011، بزعم أنها تستهدف مواقع ايرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجوم أمس... خبير يؤكد عدم وجود أي وحدات إيرانية في سوريا كما تزعم إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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