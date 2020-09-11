شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ إماراتى فائز بجائزة NewHorizon المرموقة فى الفيزياء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، عالم الفيزياء الإماراتى أحمد المهيرى على فوزه بجائزة NewHorizon المرموقة فى الفيزياء، لبحوثه حول الثقوب السوداء فى الفضاء، معرباً عن فخره بما قام به من دور عظيم ومشرف للإمارات والعالم العربى بأكمله.





وكتب بن راشد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "نبارك لابن الإمارات الفيزيائى أحمد المهيرى، فوزه بجائزة NewHorizon المرموقة فى الفيزياء، لبحوثه حول الثقوب السوداء فى الفضاء"، مضيفا: "أحمد يقوم بدراسات ما بعد الدكتوراه فى مجال الفيزياء فى معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون.. عالم فيزياء إماراتى نفخر به فى عالمنا العربى".

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من ناحية أخرى، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، مؤخرا، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية كل من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويونس حاجى الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبى للتنمية، وعبدالواحد محمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك، ومريم سعيد غباش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبى للاستثمار، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذى لمؤسسة دبى للمستقبل، ونجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذى لمركز الشارقة لريادة الأعمال، وأحمد تميم الكتاب، نائب رئيس تنفيذى لشؤون الاستراتيجيات لدى شركة أدنوك، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.