ليث الجنيدي/ الخليج 365
أعلن الجيش الأردني، الجمعة، أن الانفجار الذي وقع بمدينة الزرقاء (وسط)، ناجم عن تفاعل كيميائي بفعل ارتفاع الحرارة.
جاء ذلك في بيان للجيش، عقب ساعات على وقوع انفجار في أحد مستودعات الذخائر التابعة له، بمنطقة "الطافح" غير المأهولة بالسكان.
وأفاد البيان بأن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الانفجار ناتج عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة، أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون، ما أدى إلى وقوع الانفجار".
وأوضح البيان أن "الانفجار وقع في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان، ولم ينجم عنه أي إصابة في الأرواح، واقتصر الأمر على أضرار مادية (لم يحددها)".
وفجر الجمعة، أعلنت الحكومة الأردنية، أن الانفجار ناتج عن تماس كهربائي في مستودع قنابل من نوع "مورترز" غير صالحة للاستعمال، دون تسجيل أية إصابات تذكر.
وكانت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت مشاهد مصورة للحادثة، قبل أن توضح الجهات الرسمية أسبابه.
ومنذ 10 أيام، يشهد الأردن موجة حارة، بلغت أرقاما قياسية بنحو 48 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: تفاعل كيميائي بسبب الحرارة وراء انفجار الزرقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.