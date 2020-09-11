الأردن: تفاعل كيميائي بسبب الحرارة وراء انفجار الزرقاء

ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الجيش الأردني، الجمعة، أن الانفجار الذي وقع بمدينة الزرقاء (وسط)، ناجم عن تفاعل كيميائي بفعل ارتفاع الحرارة.

جاء ذلك في بيان للجيش، عقب ساعات على وقوع انفجار في أحد مستودعات الذخائر التابعة له، بمنطقة "الطافح" غير المأهولة بالسكان.

وأفاد البيان بأن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الانفجار ناتج عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة، أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون، ما أدى إلى وقوع الانفجار".

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وأوضح البيان أن "الانفجار وقع في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان، ولم ينجم عنه أي إصابة في الأرواح، واقتصر الأمر على أضرار مادية (لم يحددها)".

وفجر الجمعة، أعلنت الحكومة الأردنية، أن الانفجار ناتج عن تماس كهربائي في مستودع قنابل من نوع "مورترز" غير صالحة للاستعمال، دون تسجيل أية إصابات تذكر.

وكانت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت مشاهد مصورة للحادثة، قبل أن توضح الجهات الرسمية أسبابه.



ومنذ 10 أيام، يشهد الأردن موجة حارة، بلغت أرقاما قياسية بنحو 48 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.