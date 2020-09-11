ونشر الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ينتقد فيها حكومته على توقيع الاتفاق مع الإمارات.
وادعى يعالون أنه طلب إجراء مناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي حول اتفاق السلام التاريخي مع الإمارات، لكن لم يحدث ذلك بعد.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيذهب إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل لتوقيع اتفاق سلام مع الإمارات دون تمريره على الكنيست، ولا حتى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الإسرائيلي نفسه، ولا حتى الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".
وقد وصف يعالون هذا الأمر بـ"الديكتاتورية".
ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مراسم توقيع الاتفاق يوم 15 سبتمبر/ أيلول، الموافق الثلاثاء المقبل، والتي ستشمل وفدين من إسرائيل والإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم اقتراب موعد التوقيع...خلافات إسرائيلية داخلية حول اتفاق السلام مع الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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