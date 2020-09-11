وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء أعمال السنة في المدارس للعام الدراسي الجديد.
ونشر المركز الإعلامي في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021.
وأوضحت الوزارة أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل خلال العام الدراسي الجديد سار كما هو، دون أي تغيير، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل نظام التعليم عن بعد إلى جانب نظام الذهاب إلى المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية تكشف حقيقة إلغاء أعمال السنة في العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.